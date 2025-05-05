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三檔台股ETF換股出爐 廣達、華碩等入列

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司5日公告包含兆豐永續高息等權（00932）、兆豐藍籌30（00690）、第一金工業30（00728）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自5月5日交易結束後生效（亦即5月6日起生效）。

兆豐永續高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，此次50檔成分股中新增及刪除各34檔，換股檔數比例為68%。新增三芳、聚陽、堤維西、勤美、中華、長榮鋼、聯強、敬鵬、華碩、廣達、群光、億光、漢唐、美律、可成、國產、晶華、京城銀、神基、健鼎、日電貿、永崴投控、瑞智、南寶、致伸、榮剛、中美晶、群益證、新普、橘子、力成、群電、朋億*、志強-KY。

刪除的有亞泥、台塑、南亞、亞聚、台化、興農、中鋼、東和鋼鐵、中鴻、佳世達、瑞昱、友達、聯發科、冠德、華立、全漢、臺慶科、敦泰、大聯大、欣陸、日月光投控、世界、中光電、遠雄、群益期、合晶、台郡、昇佳電子、永豐實、南電、南茂、明基材、大江、福興。

兆豐藍籌30追蹤臺灣指數公司藍籌30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，換股檔數比例為13.3%。新增川湖、光寶科、智邦及奇鋐，刪除力成、旭隼、欣興及聯華。

第一金工業30追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，換股檔數比例為13.3%。新增智原、新日興、材料-KY、AES-KY；刪除勝一、天鈺、同欣電、南電。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐 第一金 群益

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