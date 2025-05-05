野村臺灣智慧優選主動式ETF 5月5日掛牌上市

臺灣ETF市場5日迎來具有歷史意義的重要時刻，台灣第一檔主動式ETF－野村臺灣智慧優選主動式ETF證券投資信託基金（00980A）正式在證交所掛牌上市，為落實金管會「亞洲資產管理中心」政策再下一城，象徵臺灣ETF市場持續多元創新，並積極與國際ETF市場發展接軌。

自2003年首檔被動式ETF上市以來，歷經20多年的穩健成長，台灣ETF市場已成為全球成長最快速的市場之一。截至2025年4月底，全體上市櫃ETF市場規模突破6.4兆元，檔數超過280檔，資產規模位居亞洲前三。這份亮眼的成績不僅展現出台灣資本市場的活力與韌性，也反映證交所積極協助主管機關推動政策，以及ETF生態圈共同努力的豐碩成果。

證交所今舉辦盛大隆重的掛牌典禮，歡迎野村投信推出的野村臺灣智慧優選主動式ETF加入上市行列，成為台灣首檔主動式ETF。典禮現場貴賓雲集，包括證券期貨局局長張振山、國立政治大學財管系特聘教授兼商學院副院長周冠男教授等皆蒞臨共襄盛舉。

證交所總經理李愛玲開場致詞表示，野村臺灣智慧優選主動式ETF的掛牌，是台灣資本市場呼應國際ETF發展趨勢與亞洲資產管理中心政策開放的重要成果，相信主動式ETF的推出有助於資產管理業者培育人才。證交所將會持續深入校園及社區大學等，積極提供教育宣導，讓投資人了解商品特性，並根據自身屬性、喜好及風險承受度選擇合適的資產配置。證券期貨局局長張振山提到，臺灣ETF市場在國際上表現亮眼，主動式ETF為全新商品，期許未來能持續蓬勃發展。

周冠男教授表示，主動式ETF不以追蹤指數為目標，而是由基金經理人依市場變化及投資策略主動調整投資組合，有助於提升市場效率。周教授亦提醒，投資人於投資前應充分了解商品特性，審慎進行投資決策，避免購買自己不了解的金融商品。

展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，強化市場創新與穩健發展，期望藉由主動式ETF等多元化商品的推出，吸引更多金融專業人才及技術進入臺灣市場。同時，證交所亦將秉持投資人保護的核心使命，攜手市場參與者共同努力，助攻台灣成為亞洲資產管理中心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。