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今年以來台股ETF受益人數 14檔增幅超過一成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF受益人數今年以來增幅前十名(資料來源：CMoney)
台股ETF受益人數今年以來增幅前十名(資料來源：CMoney)

今(2025)年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4月9日股災低點後已出現大幅反彈近3,000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。

根據最新集保戶股權分散統計資料統計，今年以來至5月2日台股ETF受益人增幅前十名中，元大台灣50（0050） 、中信小資高價30 （00894）、富邦摩台（0057）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208），皆有超過20%的成長率，明顯受到投資人青睞，且可見到不少投資人趁大盤修正買進市值型ETF。

富邦台50經理人洪珮甄指出，近日美股回穩，美國與日、韓正面的貿易談判消息提振市場情緒，市場焦點持續聚焦在川普關稅政策並等待美國科技股財報，台股進入5月上市櫃公司股東會旺季，可望迎來軋空單、軋空手行情，然因系統性風險尚存，謹慎樂觀為宜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 富邦

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