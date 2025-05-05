主動群益台灣強棒00982A開募 22日上市、8月首次除息

今年四月受到美國隊等關稅衝擊，台股加權指數當月高低點震盪逾4000點，所幸後續美方提出90天暫緩期、各國展開協商令市場情緒稍獲舒緩，台股收復2萬點大關，而市場變化之快也突顯主動選股、靈活調整的重要性。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著市場持續消化關稅衝擊，五月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，正是投資人可主動投資、把握台股後續行情的契機。基於全球AI趨勢不變，台灣仍扮演關鍵供應鏈角色，故電子族群中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、AI伺服器等可留意，非電族群則以運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可保持關注。

為求讓投資更具效益，也考量國際局勢變化下，類股表現輪動頻繁的狀況，建議投資人可在投資組合中增添主動式台股ETF部位，有別於被動式ETF以追求特定指數為投資目標，持股調整受限於指數規範，主動式ETF可依景氣變化、市場環境來動態調整持股，力求極大化短中長期績效表現。

5月5日開募的主動式台股ETF、由群益投信發行的「00982A主動群益台灣強棒」正是可多運用的工具，由經理人以質化策略精選優質潛力股，搭配量化模型篩選強勢動能股，並視市況動態調整持股內容。00982A每股發行價格為新台幣10元，採季配息機制，將於5月22日掛牌上市、8月首次除息。

專家進一步解說，00982A選股採質化與量化策略並行，選股範圍為全產業，大中小型股皆可成為布局標的，透過持股多元，掌握長線潛力股，也不錯過短線強勢動能股，打造台股投資新選擇。若是已持有被動式台股ETF的投資人，適度配置主動式ETF也有助囊括更多台股產業商機，並能透過主動式ETF靈活調整特性，在多頭市場提升爭取超額報酬的機會，於市況震盪時，也能透過持股調整增添投組防禦力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。