00980A 蜜月嚐苦頭 掛牌首日跌逾2%、後市待觀察

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）於5月5日正式掛牌，卻遭逢台股回測5日線的逆風，盤中一度下探至9.82元，終場收低2.37%、報9.9元，蜜月行情略顯波折，但承接買盤不弱，成交量達近5.9萬張，後市待觀察。

00980A主打三大核心特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。其採用季配息機制，經理費按年率0.75%逐日計收，保管費則按年率0.035%逐日計收，首度配息預計於今年第4季進行。

作為主動式ETF，00980A透過野村台股團隊的專業選股策略優化投資組合，並採ETF架構，讓投資人能在盤中靈活交易，且持股每日全揭露，強調市場透明度與投資便利性。

基金經理人表示，儘管目前全球關稅環境充滿不確定性，但企業基本面與產業趨勢仍具「確定性」。以台積電（2330）為例，第1季營收達255億美元，年增35.3%，達財測高標，全年營收成長24~26%的目標維持不變。此外，AI需求持續強勁，將為台股提供穩定的成長動能。00980A則結合基本面質化分析與量化因子模型，精選獲利成長潛力、價值評估優異及趨勢動能強勁的優質個股，期望在震盪市場中挖掘投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。