台灣第一檔主動式ETF掛牌 首日股價跌破票面價

台灣首檔主動式ETF野村臺灣智慧優選（00980A）今天掛牌上市，由於新台幣暴升引發台股下跌，00980A登板首日股價終場收在9.9元，跌破票面價，對照上週五淨值10.14元，跌幅約2.37%。

台灣主動式ETF市場熱鬧滾滾，除了00980A今天掛牌，中國信託投信今天也宣布攜手美國著名主動式ETF資產管理公司方舟投資（ARK Investment），推出中國信託ARK創新主動式ETF（00983A），投資標的鎖定能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人等5大熱門主題。00983A已獲准募集，將成為全台首檔海外股票主動式ETF。

此外，群益台灣精選強棒（00982A）今天開放募集，每股發行價格10元，採季配息機制，將於5月22日掛牌上市、預計8月首次除息；接著統一台股增長（00981A）主動式ETF也預計5月7日開募。00982A和00981A有望分別成為國內第2檔及第3檔掛牌的主動式ETF。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治今天表示，美國在2008年推出第1檔主動式ETF後，主動式ETF市場快速崛起，目前全球主動式ETF總規模已超過1兆美元，預估2030年總規模有望達到4兆美元，顯示主動式ETF成為投資新顯學。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。