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他買進00679B曝進退場機制！網不看好：隔天就停損

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債。路透
網友討論美債。路透

台股5日開高走低，盤中加權指數一度來到20,320.80點，跌466.84點，跌幅2.25%，受到台幣升值、美元貶值影響，5日債券ETF帶量下殺，群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、群益優選非投等債（00953B）4檔皆跌破半根。有網友考慮買進00679B，進退場機制設為正負2%，其他人卻不看好，直呼「你明天就停損」。

一名網友PTT發文表示，他打算買進00679B，他表示，「等金龍最後一盤出手，禍福相倚，埋點就是買點，預計賺2%以上退場、虧2%退場，挑戰一下地獄難度的人氣標的」。

其他人留言「會贏喔」、「別人恐懼我貪」、「我也抄了，這下跌太扯」、「超短線做折價價差也行啦」、「現在買要贏透支長不難」、「有單給推，真勇者」、「早上有順手撿幾張起來放」、「會贏喔，小贏就退場，心理素質很強」。

但也有人說「債券ETF當成飆股來做」、「你明天就停損」、「可憐債蛙」、「感恩哲哲債券送命題、「槓桿美債ETF期貨4月初才炸一次，5月又要炸了嗎？」、「美債ETF當作波段玩？」、2%明天就停損了」、「你是真不怕死」、「債劵被拿來價差，長線宅蛙情何以堪」、「馬上就得停損」、「匯市沒停，還會繼續跳水唷」、「明天開盤記得停損」、「為啥不等金龍出手後空，明天又跌回去不就大賺？」、「到底是勇者還是賭徒呢？」、「沒有最低，只有更低」、「不多等幾日嗎？」、「不用明天，今天收盤前就要停損了」、「當初關稅大家信心很滿，結果跌幅如何，這波不急」、「這人為干預有夠大，不好玩，真的是在賭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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