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台股大型股抗震力出眾 這檔ETF掌握領漲抗跌關鍵優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股市值300大企業近年股價報酬率。(資料來源：Bloomberg、CMoney，統一投信整理。)
台股市值300大企業近年股價報酬率。(資料來源：Bloomberg、CMoney，統一投信整理。)

美國總統川普回鍋執政已超過百日，但關稅政策依然未見明確方向，川普任期還有近四年，台股波動加劇可能為常態，散戶恐怕很難應對，選對「領漲抗跌」好標的成為重要課題。觀察近年來台股概況，大型股因為有獲利撐腰，加上研發能力較強，在多頭行情中漲幅通常能領先，下跌時也能有效緩跌，穩定投資組合表現。統一投信即將於5月7至9日募集繳款的統一台股增長主動式ETF（00981A），正是掌握大型股抗震優勢的代表作。

ROE（股東權益報酬率）是評估公司獲利能力的關鍵指標，市值300大企業在多數期間提供股東更好的投資報酬。正因為大型企業的獲利能力強勁、基本面穩健，在多空循環中展現出更優異的抗震能力。據Bloomberg、CMoney統計台股市值300大企業近年表現，以2018年為例，受美中貿易戰與全球升息壓力影響，台股加權指數當年跌8.6%，市值300大企業跌幅僅4.54%，抗跌能力突出。

到了2019年至2021年，受惠美國降息、資金寬鬆等利多，大型股更是強勢領漲，年度漲幅分別為30.86%、33.97%、45.38%，皆優於加權指數同期表現，展現高度成長動能。

即便面對2022年烏俄戰爭引爆通膨與暴力升息，造成台股出現空頭修正，市值300大企業的跌幅（-14.56%）也明顯小於加權指數（-22.40%），再次驗證大型股的下檔防禦力。而2023、2024年，在AI及新科技浪潮帶動下，大型企業具備高研發力與創新引擎，更能深入關鍵技術開發與應用，反映到股價報酬率分別達46.25%與26.98%，持續穩健推升資本利得。

台股今年第1季波濤洶湧，許多大型股評價回到合理水準，00981A此時募集，有機會彎腰撿鑽石。同時，00981A擁有龐大投研團隊，在第一線幫投資人掌握企業營運與上中下游的產業動態，前線投資戰報最直接，藉此作為靈活調整投資部位的關鍵指標，力求在震盪市場中幫投資人兼顧成長與防禦。00981A募集期間每張申購金額為新台幣1萬元，保管銀行為目前管理規模近新台幣8,000億元的彰化銀行。00981A將採年配息機制，投資人可將配息帳戶設定為彰銀，即可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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