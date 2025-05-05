中國信託 ARK 創新主動式 ETF 獲准募集

全台首檔海外股票主動式ETF正式獲准募集！中國信託投信攜手主動式ETF先驅ARK Invest.，推出「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），瞄準五大顛覆式創新主題，並搭上全球降息周期與創新科技浪潮，以「FIT」三策略主軸，期為協助投資人把握創新浪潮下的潛力機會。

中國信託投信表示，美國時值降息循環周期，且美國總統川普期待聯準會加速降息，目前聯準會已減緩縮表步伐，在此資金相對寬鬆的環境，有利於中小型及重視研發的成長股表現。根據Bloomberg統計近十年降息周期中，美國創新題材股平均年化報酬率可達30%以上 。當前人工智慧、區塊鏈、基因定序等前瞻科技正重塑產業生態，成為投資市場的焦點，中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）可望協助投資人搶占佔先機。

中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭表示，顛覆式創新的力量從未停歇，回顧過去數十年，個人電腦問世、網際網路興起、電動車量產，以及近期生成式AI的問世，皆帶動相關題材股迎來巨大行情。以ARK Invest為例，其早在特斯拉與知名電商平台Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前布局，伴隨業績兌現，個股市值大幅躍升，為投資組合帶來顯著報酬。這正是主動式投資的獨特優勢：在創新題材萌芽階段即參與布局。

唐祖蔭指出，中國信託投信推出中國信託ARK創新主動式ETF（00983A），鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題 。該ETF不僅關注大型成長股，更積極探索中小型股的投資機會，力求為投資人創造潛在超額報酬。根據市場預估，2025年美股七巨頭（Mega7）獲利增速約為12%至18%，但中小型股的獲利增速可望從個位數躍升至18%以上，且當前估值低於5年均值 ，投資價值已經浮現。

中國信託投信表示，中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）以「FIT」三大策略，精準捕捉創新機遇，其中「Future」指的是引進ARK獨有的顛覆式創新投資理念，聚焦五大前瞻主題，搶先布局未來趨勢；「Involve」則是多元參與：兼顧大型與中小型成長企業的配置機會，尤其看好中小型股在估值修復與獲利轉機下的高成長潛能，且特別看好中小型股的高成長潛力，助投資人把握超額報酬機會。

至於「Transform」，則是納入「創新潛力判讀」關鍵步驟，同步評估機會與風險，例如從公司治理、執行力以及產業領導地位等優勢進行成分股篩選，並分析產業護城河以及獲利評價水準等風險因子，尋找合適切入點，透過此「變革式選股」方針，找出顛覆式創新潛力股。

中國信託投信表示，「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）不僅是投資工具，更是投資人參與全球科技變革的橋樑。隨著降息周期啟動與創新題材發酵，「中國信託ARK創新主動式ETF」將以專業的主動式管理，帶領投資人探索潛力企業並提升整體投資組合的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。