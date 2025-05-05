快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

稱重購自住房欲抵108萬稅 找里長背書法官揪細節不採信

日韓股休市 00965暫停兩日初級市場申贖

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大航太防衛科技ETF（00965）5日、6日暫停初級市場申贖。元大投信公告指出，由於日本與韓國股市5日及6日休市，而元大航太防衛科技持有日韓股權重占標的指數總權重已達50.91%，因此，近兩日暫停初級市場受理申購或買回申請。

提醒投資人，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣本基金受益憑證，惟本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險，臺灣證券交易時間內提供的ETF即時估計淨值僅供參考，實際淨值仍應以最終結算並公告每日淨值為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00965元大全球航太與防衛科技

延伸閱讀

股市震盪衝擊券商、壽險投資收益 金融三業首季獲利衰退

智慧經營／玉山證券總經理陳烜台 三路並進 開創新局

金融三業Q1獲利年轉衰 Q2股匯債市「三殺」壓境更慘

螞蟻證券要來了？螞蟻溢價收購香港耀才證券

相關新聞

哪些ETF在市場動盪中脫穎而出？00905期間17.32%的漲幅領先群雄

2025年整個4月台股市場震盪劇烈，自美國總統川普宣布關稅貿易政策後，全球經濟與地緣政治風險的擔憂籠罩市場，投資人備受考驗。然而，從4月9日的近期最低點反彈至30日，部分台股市值型ETF卻展現出強勁的

00918能與00878和成分股6成像的00919搭配互補？專家：規模成長率勝過大鯨魚

在投資市場裡，常聽大家說：「人多的地方不要去」，但是對ETF而言，資產規模如果不夠大、或是一直衰退，會有下市、人氣渙散的問題，所以找一個規模穩定成長、年化殖利率還不錯的ETF就蠻重要的，最近00918

00878、00919、金融股…年領股息69萬！阿愷：每月平均配息5萬8元

其實，我不是什麼投資高手，沒有什麼厲害的背景，純粹就是靠著幾年來的持續買進，穩穩投入高股息ETF和金融股，慢慢積累財富。這幾年下來，現在的配息已經能夠讓我過得比較輕鬆，也不再那麼焦慮了。 我的持

00878這波崩盤表現如何？楚狂人：抗跌靠「這兩招」…比0050更穩

「00878關稅風暴中抗跌嗎？」AI持股下調、電信撐盤，兩大關鍵一次看懂

台股大型股抗震力出眾 這檔ETF掌握領漲抗跌關鍵優勢

美國總統川普回鍋執政已超過百日，但關稅政策依然未見明確方向，川普任期還有近四年，台股波動加劇可能為常態，散戶恐怕很難應對...

中國信託 ARK 創新主動式 ETF 獲准募集

全台首檔海外股票主動式ETF正式獲准募集！中國信託投信攜手主動式ETF先驅ARK Invest.，推出「中國信託ARK創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。