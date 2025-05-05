日韓股休市 00965暫停兩日初級市場申贖

元大航太防衛科技ETF（00965）5日、6日暫停初級市場申贖。元大投信公告指出，由於日本與韓國股市5日及6日休市，而元大航太防衛科技持有日韓股權重占標的指數總權重已達50.91%，因此，近兩日暫停初級市場受理申購或買回申請。

提醒投資人，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣本基金受益憑證，惟本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險，臺灣證券交易時間內提供的ETF即時估計淨值僅供參考，實際淨值仍應以最終結算並公告每日淨值為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。