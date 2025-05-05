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新台幣暴力式升值 月配投等債ETF愈跌愈買

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。聯合報系記者林伯東／攝影
台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。聯合報系記者林伯東／攝影

新台幣上周五兌美元一路走強，最終以31.064元作收，5日更見2字頭。隨新台幣持續狂升，造成美元計價的債券相關ETF股價表現下跌，不少投資人也趁股價下跌之際進場卡位，除趁機撿便宜外，市場專家表示，新台幣暴力式升值並非常態，美元債券資產如果是作為長期投資固定領息，投資人在除息日前大跌分批進場，可以獲取更好的配息報酬。

根據CMoney統計，5月債券ETF除息秀來臨，本周由新光BBB投等債20+ETF（00970B）率先打頭陣，5日是00970B除息最後買進日，6日為除息日，根據投信官網資料顯示，00970B ETF於5月每受益權單位配息金額0.053元，如果採今盤中8.62元股價計算，預估新光00970B的年化配息率將攀升到7.4%。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，新台幣強力升值，雖對美元資產造成衝擊，但債券投資人回歸到ETF長線投資的本質，在行情波動之際，可持續留意美長天期BBB級投等債布局機會，如果是定期定額存債族，更應把握股價下跌的難得低檔扣款時機，甚至趁機加大扣款金額，透過每月固定領息再進場，以化解新台幣升值利空危機；在每月息收的保護下，月配息美債ETF於除息日前進場卡位，有望獲取更好的配息報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00970B新光BBB投等債20＋ ETF 台幣匯率 月配息

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