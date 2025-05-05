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00878交易熱！第1季淨申購逾500億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息（00878）再發威。（本報系資料庫）
國泰永續高股息（00878）再發威。（本報系資料庫）

國泰永續高股息（00878）再發威！2025年首季申購金額高達564.58億元，持續受到市場青睞，國泰投信表示，00878掛牌快要五年，這幾年來伴隨台灣ETF市場成長，00878的規模及受益人數歷經市場多空循環，仍能保持穩健增長，顯見國泰永續高股息(00878)的獨家魅力。國泰投信已公告00878第2季預估配息金額，提醒投資人除息日為5月19日，最後申購日為5月16日。

國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑表示，台股市場中以高殖利率的高息股著稱，這幾年台灣ETF檔數及受益人數上升快速，鑒於投資人喜好以配息規劃日常生活用途，創造被動收入來源，台灣投信業者紛紛加入高股息ETF的戰局，每家從指數規則、選股邏輯、配息機制，甚至換股策略都大有不同，一度甚至引發市場高股息之亂，00878站穩全台兩百多檔ETF的受益人數第一名，地位不受動搖，早已是眾多股民們的投資標配，真的是實至名歸。

00878從發行以來已締造多項記錄，基金規模自從2020年7月掛牌以來，隔年在2022年8月規模突破1,000億元大關、2023年5月規模超過2,000億元、2024年7月來到3,000億元，時隔不到一年，今年2月份成為全台第二檔規模超過4000億元的ETF，也是台灣ETF史上以最快速度達到該里程碑的ETF，堪稱台股扛霸子。

台股ETF截至5月2日的投資人數約1,111.89萬人，00878占15.5%，估算每6.4位ETF投資人，就有一位是00878的支持者，即使2025年全球在川普上任後，主要市場的股市歷經劇烈下修，00878今年以來第1季的申購金額卻高達564.58億元，顯見市場青睞程度之高，能讓投資人在台股下跌時，依然深具信心願意越跌越買，顯見樂觀看好基金後市表現，也是對00878的重要肯定。

針對第2季的ETF投資建議，國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑分析，5-6月是台股的股東會旺季，台灣高股息企業的股利率優於全球及美國，2024 年台灣上市公司稅後淨利近３兆元，創近十年第三高紀錄，現金股利可期，00878亦可望有豐沛進帳，主要是00878追蹤指數會考量「近四季EPS>0」、「企業獲利性」及「ESG表現」等多面向精挑具備成長能力的潛力「高息股」，布局多元產業，未來也有機會跟隨台股逐步復甦，享受多頭輪動的上漲契機。以00878近半年市價來看，最高曾突破23元，目前股價隨台股下修，落在約20元左右，已是一年以上的低價位，退休族或存股族可依投資規劃，適度配置高股息ETF及市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 高股息

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