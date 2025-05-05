台新全球傘型基金開募 瞄準成長股趨勢

川普關稅政策導致全球金融市場大幅震盪，但在市場急跌下，投資價值浮現。台新投信指出，此次推出「台新全球傘型基金」，包含三檔子基金「台新收益領航多重資產基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、「台新標普500 ETF基金」（009806）、「台新標普科技精選ETF基金」（009807），不僅瞄準成長股趨勢，並掌握翻轉股契機，進可攻退可守，在市場動盪下提供投資人新的理財組合，5日正式開募。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，這檔基金具備三效合一特色，包括：一、資產更多元：以股債為基礎，納入另類資產，如黃金ETF、REITs等，更多元資產類別可望提升抗震力；二、布局更彈性：跳脫傳統股債固定配置框架，以前瞻觀點動態布局；三、更多成長契機：兼具趨勢成長股及翻轉成長股，雙重成長引擎，追求更多成長機會。

台新標普500 ETF基金（009806）追蹤標普500指數，該指數涵蓋全球股市約50%的市值，市場共識觀察美國股市最好指數，整體覆蓋全美股市值超過八成，指數編制採每季定審。基金經理人黃鈺民表示，股票市場類股輪動為常態，年年各有產業贏家，一次打包標普500指數11大多元產業，不漏接輪動的投資機會。根據統計，近15年來，標普500指數年化報酬率約14%。美國股市長期看好，等待低點來臨可能錯失長線投資機會，透過半年線下加碼或定期定額都是入市好方法。

台新標普科技精選ETF基金」（009807） 追蹤科技精選行業指數，標普500指數廣納11大產業，其中資訊科技類為權重最大者，顯示科技產業仍是主流，指數編制亦採每季定審。基金經理人黃鈺民指出，根據統計，以近10年度表現來看，科技精選行業指數年化報酬率逹18%。進入新AI時代，軟硬體雨露均霑，科技股成長性持續看好，近期科技股已修正至合理價位，現在正是進場良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。