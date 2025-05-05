哪些ETF在市場動盪中脫穎而出？00905期間17.32%的漲幅領先群雄

2025年整個4月台股市場震盪劇烈，自美國總統川普宣布關稅貿易政策後，全球經濟與地緣政治風險的擔憂籠罩市場，投資人備受考驗。然而，從4月9日的近期最低點反彈至30日，部分台股市值型ETF卻展現出強勁的績效表現，為投資人帶來希望。究竟哪些ETF在市場動盪中脫穎而出？投資人應該如何調整布局？

根據CMoney資料，台股自4月9日近期低點開始反彈，截至4月30日期間，台股市值型ETF績效前10強中，漲幅從17%至15%不等。其中，00905以17.32%的漲幅領先群雄，009802緊追其後，漲幅達17.23%。其他如00850、00922等也表現出色，漲幅皆超過15%。

表、台股市值型ETF反彈以來績效前10強

時間自4月9日至4月30日 資料來源:CMoney

理財專家指出，4月市場震盪反映投資人對短期風險的憂慮，然而從長期投資角度觀察，台灣經濟韌性與多元產業結構仍具成長潛力。建議投資人持續觀察台股市值型ETF表現，並依個人風險承受度適度調整投資布局。

展望後市，焦點將聚焦於全球經濟復甦進展。儘管短期市場存在變數，台灣經濟韌性與產業競爭優勢仍是長期投資利基。市場常有高估短期風險、低估長期價值的傾向，投資人應保持耐心，持續觀察市場動向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。