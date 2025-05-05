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00918能與00878和成分股6成像的00919搭配互補？專家：規模成長率勝過大鯨魚

聯合新聞網／ 趣 講 股
不大不小的00918 能打敗大鯨魚型的00878、00919，憑藉的是真本事。中央社
不大不小的00918 能打敗大鯨魚型的00878、00919，憑藉的是真本事。中央社

在投資市場裡，常聽大家說：「人多的地方不要去」，但是對ETF而言，資產規模如果不夠大、或是一直衰退，會有下市、人氣渙散的問題，所以找一個規模穩定成長、年化殖利率還不錯的ETF就蠻重要的，最近00918的討論熱度還蠻強的，大概就是這個原因吧！

ETF的資產規模成長主要來自「成份股股價上漲」、「法人、投資人資金投入」這兩項，而成份股的股價漲得多，會使得這支ETF的投資績效勝過競爭者，配息跟著增加，也順勢吸引更多的投資人捧著現金來投入，形成良性循環，所以ETF的資產規模成長幅度，就成為值不值得買這支ETF的第一個觀察指標。

規模成長率高於00878、00919

截至5月2日為止，00918的資產規模已經達到745.8億元，累積今年以來已經增加了101.8億元，增加的幅度為15.8%，比同屬於高股息ETF、但是人氣更熱絡的00878、00919的資產規模增加幅度（分別為11.7%、13.4%）還要高，可見00918的投資績效頗受投資人肯定及青睞。

或許你會認為：00878、00919的資產規模分別達到4205億元、3461億元，基金的資產規模要再大幅度成長的情況，本來就會比資產規模只有745億元的00918會小一些，所以00918的資產規模增幅打敗00878、00919 就不足為奇了。

這樣的數學「增幅」邏輯乍聽之下，好像有其道理，但是實際上卻不一定如此。舉例來說，個股市值一直都是台股第一大的台積電（2330），去年的市值漲幅達到81%，一樣能打敗一票市值低很多的績優上市公司。由此可知，只要ETF的成份股選得好、漲得多，不大不小的00918 能打敗大鯨魚型的00878、00919，憑藉的是真本事，和基金資產規模大或小沒有太大的關係

再從基金的受益人數來看，現在00918的人數已經達到25.8萬人，雖然和動輒受益人數達到上百萬人的00878、00919相距甚遠，但是今年以來00918的受益人數已經成長了19.8%，同時期的00878、00919受益人數分別只有成長11.2%、15.8%，代表有的投資人會想到「人多的地方不要去」，轉而去尋找ETF市場裡下一個千億級的明星，而00918正是眾多ETF之中，距離1000億元資產規模最近的高配息ETF。

成份股互補空缺

當然，買00918的投資人也可能是因為手上已經有買00878、00919了，於是找了價格相近（股價都在20~21元之間）、成份股能發揮互補、搭配作用的00918，例如00878的成份股有聯發科、廣達、沒有長榮；00919有長榮、聯發科、沒有廣達；而00918有長榮、廣達、沒有聯發科，可以兼顧「高配息、降低半導體產業風險」。

看到這裡，倒也不必急著大買00918，因為它的成份股裡有六成多的個股和00919相近，而且前一陣子00919的股價一度高出00918多達0.7元，到5月2日收盤時，兩者的價差已經縮小到0.16元了，可以等看看兩者價差是否再次擴大到0.5元以上，才逢低布局喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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