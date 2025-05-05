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領台ETF邁向新里程碑！全台首檔主動式ETF 00980A正式掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村投信全台首檔主動式ETF（00980A）5月5日正式掛牌典禮。（左起）野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治、野村投信副董事長天津啟介、證期局長張振山及臺灣證券交易所李愛玲。(記者廖賢龍/攝影)
野村投信全台首檔主動式ETF（00980A）5月5日正式掛牌典禮。（左起）野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治、野村投信副董事長天津啟介、證期局長張振山及臺灣證券交易所李愛玲。(記者廖賢龍/攝影)

根據證交所資料統計，台灣從2020年到2024年國內ETF總規模由新台幣1.74兆元增加至6.38兆元，成長近2.7倍，顯示ETF商品多元，交易友善滿足各族群投資人需求，加上投信業者力求產品創新，奠定ETF良好基礎。野村投信推出全台首檔台股主動式ETF，標誌金融市場發展的新里程碑，不同於傳統被動式ETF採追蹤指數，主動式ETF由專業經理人，因應產業趨勢與市場變化，靈活調整持股，將是應對當前不確定性市場的投資新選擇。

台灣ETF市場備受國際矚目，根據國際研調機構ETFGI統計，2024年全球ETF市場資產規模達到14.70兆美元，近10年成長達五倍以上。台灣更是全球ETF中成長最快的市場之一，2024年規模已達6.4兆元，亦位居亞洲第三大，相較2023年規模年成長率高達65%，更是10年前的38倍，遠遠超過全球ETF規模的成長幅度。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，根據統計，主動式台股基金平均報酬在過去十年漲幅達280.27%，不但領先加權指數，同時也勝過高人氣的高股息指數等，投資人若選擇經驗豐富的台股投資團隊，更有機會帶動基金表現更升級，例如長期排名前1/2、甚至1/4的台股共同基金，平均總報酬潛力提升至371.53%與453.28%，代表好的台股經理團隊主動選股，可望提供更具吸引力的長期投資機會，更能因應目前川普當選帶來的不確定性，有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度，對於沒時間研究、無法時刻盯盤又不想錯過台股機會的投資人，可考慮全台首檔的主動式ETF –野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）聚焦三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」不但享有野村台股團隊主動選股的專業操作，搭載ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，且ETF持股每日全揭露。主動式投資如要創造長期的超額報酬，投資團隊需具有扎實的研究與選股的能力是最大關鍵，而野村投信台股投資團隊操作實力業界馳名，更是各項基金獎的常勝軍。

野村基本面量化投資流程可謂真正的「質量兼備」，也就是投資專家人腦的質化洞見+專業的量化分析，專業分工後再完美整合，好比經驗豐富的老司機搭配先進的AI自動輔助駕駛系統，讓投資旅程更順風。

黃宏治指出，美國在2008年推出第一檔主動式ETF後，主動式ETF快速崛起，全球主動式ETF總規模已超過1兆美元，預估2030年總規模更有望來到4兆美元之譜，顯示主動式ETF儼然成為投資新顯學。美國總統川普擾亂金融市場一池春水，使得主動選股的策略變得格外重要，在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會，尤其適合今年台股盤勢，藉由經理人主動調整投資策略與選股方向，在波動中尋找超越市場表現機會，讓投資人更如虎雙翼，主動與靈活的美好，相信可以讓時間來印證。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）5月5日正式掛牌上市，保管銀行為華南銀行，採季配息機制，經理費按年率0.75%逐日計收、保管費則按年率0.035%逐日計收，首次分配落將在今年第4季。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF ETF

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