00878、00919、金融股…年領股息69萬！阿愷：每月平均配息5萬8元

其實，我不是什麼投資高手，沒有什麼厲害的背景，純粹就是靠著幾年來的持續買進，穩穩投入高股息ETF和金融股，慢慢積累財富。這幾年下來，現在的配息已經能夠讓我過得比較輕鬆，也不再那麼焦慮了。

我的持股組合和配息情況：

1.群益台灣精選高息（00919）180張

每季每張配息600元，全年總配2,400元，年配息總計：432,000元

2.國泰永續高股息（00878）40張

每季每張配息400元，全年總配1,600元，年配息總計：64,000元

3.金融股 158張

2025年已公布現金股利：200,000元

(以保守估算，金融股的股票殖利率可能會更高)

總配息統計：

年總配息：696,000元 每月平均配息：58,000元

小小心得

說實話，這一切的成功都來自於長期堅持！很多時候會覺得「為什麼別人都可以這麼快成功？」但其實，每個人走的路不同，重點是你能不能穩定下來，持之以恆地做對的事。對我來說，能靠配息生活，已經讓我覺得滿足了～不一定要賺大錢，能夠安穩過日子，對我來說就是最大的成就！

其實我知道自己還有很多要學習的地方，但這些小小的成果，都是我一點一滴累積下來的。相信每一位小資族，只要持之以恆，也能走出屬於自己的路！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。