00878這波崩盤表現如何？楚狂人：抗跌靠「這兩招」…比0050更穩

00878這次崩盤表現如何？

大家買ETF，當然不是為了讓部位下殺縮水，而是希望透過分散投資達到抗跌效果。

但這次「關稅戰」搞下去，不少持有AI股的ETF幾乎被打回原形，甚至把這兩年的漲幅全數吐回。

00878算是台灣第一檔靠AI起飛的ETF，我們就來看看它目前的狀況：

一、AI成分股變化

2023年時，00878持有AI股大約占兩成 到年底暴衝至超過四成，績效同步飆升 不過現在風向變了，AI成分高反而是風險

目前00878的AI持股約剩下25%，雖然還是不低，但至少有在調節、控制風險。

二、抗跌防線夠不夠？

這次能抗跌的ETF，大多靠食品、電信股撐場。

00878的配置中：

中華電、遠傳、台灣大接近一成 統一、台泥則接近5%

因此抗跌表現，整體比0050來得穩。

想靠ETF度過波動期，配置與成分真的很關鍵；不只是看漲，更要看「跌得多不多、能不能撐得住」。

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