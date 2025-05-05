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00878這波崩盤表現如何？楚狂人：抗跌靠「這兩招」…比0050更穩
00878這次崩盤表現如何？
大家買ETF，當然不是為了讓部位下殺縮水，而是希望透過分散投資達到抗跌效果。
但這次「關稅戰」搞下去，不少持有AI股的ETF幾乎被打回原形，甚至把這兩年的漲幅全數吐回。
00878算是台灣第一檔靠AI起飛的ETF，我們就來看看它目前的狀況：
一、AI成分股變化
2023年時，00878持有AI股大約占兩成
到年底暴衝至超過四成，績效同步飆升
不過現在風向變了，AI成分高反而是風險
目前00878的AI持股約剩下25%，雖然還是不低，但至少有在調節、控制風險。
二、抗跌防線夠不夠？
這次能抗跌的ETF，大多靠食品、電信股撐場。
00878的配置中：
中華電、遠傳、台灣大接近一成
統一、台泥則接近5%
因此抗跌表現，整體比0050來得穩。
想靠ETF度過波動期，配置與成分真的很關鍵；不只是看漲，更要看「跌得多不多、能不能撐得住」。
◎本文內容已獲 玩股網楚狂人 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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