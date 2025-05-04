台股市值型ETF 人氣不墜

美國總統川普對等關稅政策引發股市劇烈波動，市場投資信心動搖，連帶影響近期ETF募集狀況。4月以來募集的ETF包含台股市值型、台股主動型、債券型及海外股票型ETF，共有六檔，募集金額介於5.8億元至20億元間。

其中，以華南永昌台灣優選50ETF的19.6億元募集金額最高；超過10億元的還有野村臺灣智慧優選主動式ETF和新光美國電力基建息收ETF。

美國總統川普關稅政策在4月引發全球投資市場驚濤駭浪的大震盪，但從ETF資金流向看來，市值型台股ETF買氣並未退縮。

華南永昌投信表示，觀察近期ETF募集狀況，顯示投資人仍明顯偏好市值型ETF，不只新募集的有這種狀況，連日前調降經理費率的老牌市值型ETF-元大台灣50也有相同的情形，截至4月30日，最新規模逾5,000億元，超過關稅戰前約4,600億元，顯見在市場波動時，投資人仍看好市值型ETF的未來表現，也勇於在下跌時進場布局。

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原表示，目前關稅戰的不確定因素仍高，建議投資人仍回到投資本質-價值投資，如果是好企業、好的投資標的，建議在非理性下跌時勇於進場，賺取超額報酬。特別是有經濟護城河概念的企業，由於其挾帶著較大的市場規模、特殊技術或是專利等利多，未來在進行關稅談判時也將擁有較大的籌碼，因此在目前的金融環境，建議仍是以價值投資為首選。

近年來台灣ETF市場相當活絡，投資人也普遍接受「ETF存股」的投資策略，市值型ETF主要挑選大市值個股，在下跌時更能提供投資人信心，因此較受青睞。本周啟動募集的ETF還有群益台灣精選強棒主動式ETF、台新標普500 ETF、台新標普科技精選ETF、統一台股增長主動式ETF，募集動能成為市場焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。