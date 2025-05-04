美科技ETF反彈帶勁 標普500成分股Q1獲利可望超預期

隨美國總統川普否認將解雇聯準會（Fed）主席鮑爾、表示正與許多國家貿易協商，美國科技股展開大反攻；4月8日低點反彈來，科技精選行業指數大漲近16%，超越那斯達克指數的13.7%，投信法人看好反彈氣盛，投資人可優先布局相關美國科技ETF。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊分析，標普500成分股已有三分之一公布第1季財報，目前看來企業第1季獲利可望超越市場原先預期。根據調查，標普500成分股企業第1季獲利預估成長9.7%，優於4月初美國總統川普剛宣布對等關稅時所估的8%增幅，市場氛圍於極度恐慌後逐步回歸觀望進場時機，並看好後續美國減稅計畫為企業帶來的利多影響。

美國科技指數自低點反彈幅度 圖／經濟日報提供

此外，從中美雙方暫時緩和科技產品關稅課徵幅度來看，顯示中美雙方的高度貿易依賴結構，美中間的貿易僵局可望緩和，讓市場振奮，而蘋果等大型科技股尤其受惠。

台新投信表示，當市場出現動盪時，可以優先挑選大型企業及宣布將持續創新並執行其產品周期的公司，如正在構建人工智能及雲端基礎設施的大型企業，這些企業擁有足夠的全球規模和財務實力，能有效應對不斷變化的貿易局勢。即將募集的台新標普科技精選ETF追蹤的是標準普爾指數公司編制的科技精選行業指數，自母指數標普500中挑選全球行業分類標準（GICS）歸屬於資訊科技行業的成分股編製而成，選股邏輯單純且專注於投資美國科技股，前五大成分股有蘋果、微軟、輝達(NVIDIA)、博通及Salesforce，投資人不僅能以10元價格參與美國大型科技公司成長，更能在科技產業創新驅動下，抓住大型科技股帶來的長線投資契機。

統一FANG+ETF經理人林良一指出，繼谷歌財報繳出亮眼佳績，上周美股超級財報周，微軟及META財報也都優於預期，持續領漲美國科技股。兩大科技巨頭優異的財報表現，加上META宣示將今年的資本支出從600~650億美元，提高到640~720億美元，增強市場對AI需求持續成長的信心。雖然關稅政策不確定性讓今年股市出現較大波動，但AI成長趨勢不變，科技巨頭仍將是美股未來上漲的主要推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。