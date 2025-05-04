三檔台股主動式ETF本周對決 持股將全都露
三檔台股主動式ETF成為本周市場焦點，將有一檔掛牌、兩檔開募，戰況激烈。尤其主動式ETF募集時前十大持股全揭曉，掛牌後更是所有持股將「全都露」，是否引發搭便車行為，有待觀察。
國內第一檔主動式ETF為主動野村臺灣優選（00980A），將於5日掛牌。這檔ETF在4月中旬募集，正逢台股低檔時進場布局，立於不敗之地，2日公布的最新淨值為10.14元，高於發行價10元，前三大持股為台積電（5.8%）、鴻海（5.3%）、聯發科（4.7%）。00980A在5日掛牌後，所有持股將天天公布，話題十足。
至於另外兩檔主動式ETF，主動群益台灣強棒（00982A）同樣於5日開募，統一台股增長主動式ETF（00981A）則於7日開募。兩大投信都是精銳盡出，前者經理人為陳沅易，目前為群益馬拉松基金及奧斯卡基金操盤手；後者經理人為陳釧瑤，也操盤統一奔騰基金及高息優選基金。
從這些ETF經理人所掌舵的基金，可以一窺主動式ETF的風格。00982A以電子股為主，但也有傳產及金融股，市值分布則預計中型股占近一半，大型及小型股各占約四分之一，預估前三大持股為台積電、川湖、健策。
至於00981A，大型股則占六成，從台股市值前300大中精選標的，高度集中在科技產業，目前預估零組件股逾三成最多，預估前三大持股為台積電、健策、嘉澤。特別的是，相較於00980A及00982A採取目前主流的季配息，00981A則是年配息，等於替投資人將配息滾入再投資。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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