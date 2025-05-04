主動式 ETF新兵報到 00981A靈活應對局勢

台灣具經濟基本面撐腰，國安基金護盤、企業公布財報展望、股息政策利多，加上5月台北國際電腦展，多題材助攻台股吹響多頭訊號。但川普關稅不確定性仍高，許多投資人傾向利用主動式基金布局，也讓今年首批由野村、統一及群益投信推出的三檔台股主動式ETF成為鎂光燈焦點。

相較被動式ETF採取貼近追蹤指數，主動式ETF由基金經理人主動選股操作，靈活性較高，較能機動應對川普時代快速變化的市場狀況。因此基金經理人的操盤功力，決定主動式ETF績效成敗。上半年募集主動式ETF的三家投信，台股基金規模都在200億元以上，其中台股基金巨頭統一投信，3月台股基金規模更達684.1億元，為全市場投信中規模第二大。

若以基金公司的旗艦台股基金績效，作為投研團隊操作成績參考依據。統一、野村及群益投信旗下規模最大的台股基金，分別為統一奔騰、野村優質、群益馬拉松基金，規模皆達百億元等級。檢視這三檔基金績效，統一奔騰及野村優質基金各年期表現，皆優於加權指數及全體台股基金平均值。

以三年表現來看，統一奔騰基金報酬率達54%，不僅遠勝全體台股基金平均和加權指數的二成左右，更比電子指數高約十個百分點。隨投資時間拉長，此基金與同類型基金、台股指數績效差距也拉大。統一奔騰基金五年績效報酬率高達212.6%，十年報酬率超過400%，近乎加權指數的四倍。

統一奔騰基金的經理人陳釧瑤，也是即將在5月7日到9日募集繳款的統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人，過往操盤表現亮眼。00981A主打靈活操作策略，持股將以台股大型股為主，精選最具成長潛力的個股，追求打敗大盤指數的報酬率。產業配置方向，00981A將聚焦長期發展趨勢確立，且具備高成長性者，包括新科技主軸AI供應鏈、少子化時代不可或缺的機器人，和受惠全球低軌衛星蓬勃發展的相關供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。