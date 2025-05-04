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00878配息0.47元…今年金融配息表現還不錯！孫太：恭喜所有存00878的投資人

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為4月30日

00878第二季配息0.47元

在關稅戰回檔的壓力之下，00878於今日公告季配息金額為0.47元，配息較上次微微縮水，觀察歷次配息金額，今年第一季為0.50元，去年四次分別為0.55元、0.55元、0.51元、0.4元！

接下來進入到成分股的除權息旺季，今年金融股似乎配息表現還不錯，因此可以密切注意00878之後淨值組成項目中成分股股息的挹注；恭喜所有存00878的投資人。

與其不斷羨慕別人碗裡的菜，不如專注吃好眼前這碗飯

別再「吃碗裡，看碗外」了，存ETF真正的獲利，來自股數穩穩地累積，在這個ETF熱門的時代，標的越來越多，配息節奏也愈發多元，從季配、月配到不配息，各種選擇看得人眼花撩亂。

你是否曾有過這樣的念頭：

那一檔最近配比較多，要不要先換過去？

別人說這檔漲比較快，我是不是該跟上？

持有這麼久都沒動靜，是不是我選錯了？

其實這些念頭，往往也是投資裡常見的陷阱

別人的標的，不會讓你變富~你手中的股票，才是你資產成長的起點投資ETF最常見的成功路線，不是一直追風，而是選擇自己信仰的標的，在了解它的成分、邏輯之後，開始長期持有，每月定期定額、或有紀律地加碼，累積自己的張數，讓時間與複利為你滾動資產雪球。

就算是一檔股票，能賺錢的還是會賺錢

存股投資的過程是累積股數，存股投資的目的是為了穩定的現金流！最近看了一些文章，似乎很多投資人漸漸忘了自己當初為了什麼會跑到存股來了

下跌的過程雖然令人膽戰心驚，但反過來想似乎也是一個不錯的進入點，如何利用這個時機擴大自己的投資股數，如何降低自己持有的成本，如何...這些才是ETF存股族應該花時間去思考的！

至於如何配出漂亮的息，如何好好經營，如何得到投資人的青睞...則是ETF發行的投信公司和基金經理人要去苦惱的！別去苦惱我們無法做決策的事項！把時間花在我們能掌控的事務上即可

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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