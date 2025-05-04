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00878配息雖兩二降下一季有望「止跌回升」！柴鼠：00929回到0.1左右規模可得到改善
⟪股票型ETF 5月配息結果⟫00929月配開始回升了
在除息淡季的尾聲，大部分月配ETF都維持「複製貼上」，目前年化最高的仍然是00900，因為近期股價下修，所以在相同的配息之下，5月份殖利率推高到9.55%，同門的00730這個月微升息0.01元，年化也達到6%以上。
最近半年多以來因為配息腰斬而流失千億規模的00929，今天公告5月調高到0.07元，暴力年化也回升到接近5％的水準，但能不能改善連續折價的情況，接下來到5/20除息前就是觀察重點。
有了去年的慘痛經驗，我們認為00929今年的「配息政策」勢必會有所調整，應該不會再像去年旺季那麼「鷹」了，如果6-7月可以順勢回升到0.1元左右，年化1.2元用17.09的價位來換算就有7%的水準，那或許規模流失的問題就可以得到改善。
00878這季0.47元雖然是二度微降，但年化仍然撐在9%以上，下一季配息公告很可能在7/31(剛好是首批退稅入帳日)，那時也已經進入除息旺季，加上今年「金控股」都配得還不錯，所以下一季可以樂觀期待配息止降回升。
◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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