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00878、00919、0056三檔組月配息收1萬！存股哥「門檻真的不高」：總金額100萬出頭

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

最新版本用00878、00919、0056組月月配，每月領一萬元要幾張？因為上個月對等關稅股災，股價大多跌了一大波，就算這兩個禮拜開始回穩，其實距離去年7月的高點也還有一段距離，但這樣也代表你可以用相對便宜的價格買進更多的張數。

至於為什麼先試算這三支？因為以我個人跟老鐵們交流的經驗來說，很多人組月配都是用這三支，且總受益人數相當多，各種選股邏輯、股性從積極到穩健你都可以一次全包，可以說是簡單明瞭的萬用組合。

加上平準金的可分配數量其實都還相當充足，往後兩三季配息要有明顯落差的機率應該不大，所以根據最近一季的配息金額來推估，應該有一定的參考價值。

月月配來看的話，就是這三支每一季要各領一萬的意思，組合在一起就是所謂的月月配股息現金流，當然可以組出月月配的標的很多，各位有需要可以再自行試算，也不是叫你要硬組月月配，只是我個人喜歡頻繁領股息而已。

00878除息月份2、5、8、11
目前股價20.53，最近一季配息0.47

00919除息月份3、6、9、12
目前股價21.33，最近一季配息0.72

0056除息月份1、4、7、10
目前股價32.64，最近一季配息1.07

由以上股價及配息換算，推估組成月月配一萬元的所需張數及總額為

00878需21.27張
總值$436,673

00919需13.88張
總值$296,060

0056需9.34張
總值$304,857

以上加總金額為$1,007,590，其實你要擁有每個月都有一萬元現金流的門檻其實真的不高，事在人為，一般的小資族如果願意的話，努力個幾年你也能有一份相當不錯的被動收入。

註：僅依據最近一季股息及當前股價推估，詳細配息金額還是要以當季公告為準

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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