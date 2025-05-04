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00981B首度月配息 年化配息率逼近10%最後買進日5月20日

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

第一金投信旗下第一金優選非投債ETF（00981B）首度月配息公告出爐，投資人欲參與第一金優選非投債ETF首度月配除息，每單位配息0.072元，以5月2日收盤價推算，年化配息率達9.25%，配息發放日6月13日，5月20日為最後買進日。

第一金優選非投債ETF採每月收益分配，有收益平準金機制。第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，受到美國總統川普關稅政策帶來的不確定性，全球金融市場波動加大，4月以來利差上揚，非投資等級債券價格修正，也使得債券殖利率攀升逼近8%水準。

今年在高波動環境下，高債息投資優於高股息，非投資等級債券投資吸引力、投資價值走揚，關稅干擾放緩後，非投資級債券可望持續發揮進可攻、退可守特性，現階段提供中長期投資者較佳進場切入點。

王心妤提醒，近期金融市場波動大，信用資產投資也要留意信用違約風險，第一金優選非投債ETF追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，該指數編製原則：排除最低評級CCC以下債券，只選優先債，且以美國等成熟國家企業發債為主要成份債券。

Factset統計，標普500企業第1季獲利年增率可達10.1%，第2季獲利成長率預估可達6.4%，下半年也可望呈現雙位數成長，王心妤表示，企業營運穩健，違約風險可望維持低檔，非投資等級債券ETF藉由投資一籃子債券，相對單一債券信用風險可控性高。

5月債券ETF除息概況
5月債券ETF除息概況

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 第一金

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