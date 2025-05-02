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首檔主動式ETF 00980A成分股全出爐！台積電、鴻海、聯發科等都上榜

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

首檔主動式ETF-主動野村臺灣優選（00980A）將於5月5日掛牌上市，2日公布的最新規模為14.02億元、淨值為10.14元，高於發行價10元，同時，成分股也全數出爐，目前共有54檔，包含台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等指標股均入列等。

根據野村投信官網資料，主動野村臺灣優選的前十大持股及權重依序為台積電5.89%、鴻海5.33%、聯發科4.73%、富邦金4.69%、台達電4.17%、廣達3.81%、華碩3.79%、中信金3.04%、智邦2.26%、矽創2.15%。

野村臺灣智慧優選主動式ETF於4月22日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是華南銀行，收益分配採季季配，經理費收0.75%，保管費收0.035%，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是游景德。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析表示，目前企業面對的窘境，關稅90天暫緩只是表面，不確定性令企業做出保守決策才是最大問題。雖然4月23日IMF下修今年全球經濟成長，關鍵是預測未來五年全球經濟平均成長3.2%，低於2000~2019年的3.7%，但仍未出現全面性衰退的跡象，目前市場分析師對獲利預期下修幅度不大，在關稅談判結果出爐前，保持謹慎態度仍然是必須的，目前來說「確定」就會是最大利多，包括在美國製造、鋼鋁關稅，一些受惠的廠商可望持續，唯有透過主動選股，不受限指數規範，才有機會脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 聯發科 鴻海

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