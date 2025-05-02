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00731季配0.593元 單季配息率0.91%、年化配息率約3.6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
復華富時高息低波（00731）季配息金額公布。圖／本報系資料庫
復華富時高息低波（00731）季配息金額公布。圖／本報系資料庫

復華富時高息低波（00731）季配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00731每受益權單位預估維持配發0.593元。以5月2日收盤價64.85元計算，單季配息率約0.91%，年化配息率約3.6%。

復華投信官網配息公告顯示，復華富時高息低波ETF除息日訂於5月20日，投資人若想參與該次配息，最晚須5月19日前持有或買進，並於6月16日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於5月16日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 除息

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