統一投信首檔主動式台股 ETF 00981A 彰銀擔任保管銀行

彰化銀行（2801）深耕信託與基金保管領域，擔任統一投信首檔主動式台股ETF「統一台股增長主動式ETF（00981A）」的保管銀行，為市場注入全新動能。

彰銀累積超過百檔基金保管經驗，目前保管多檔具代表性的指標基金，包括國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」、全球規模最大的ESG債券ETF「群益ESG投等債20+（00937B）」、國內首檔具收益平準金機制的月配型ETF「國泰10Y+金融債（00933B）」，以及高評級公司債ETF「凱基A級公司債（00950B）」等。

近年來彰銀基金保管業務大幅成長，目前整體保管規模逼近新台幣8,000億元大關，居市場領先地位。今年3月統一投信募集「統一優選低波多重資產基金」時，指定由彰銀擔任保管銀行與銷售機構，該基金IPO募集期間即受到市場高度重視及熱烈討論，募集規模突破新台幣85億元，顯示投資人對市場未來發展深具信心，並對彰銀信託專業的高度信賴。

00981A為統一投信首檔主動式台股ETF，也是彰銀保管的第一檔主動型ETF，將於5月7日至5月9日展開募集，每股發行價格為10元。

00981A投資主軸聚焦於台灣市值前300大企業，藉由深入研究、選擇具成長潛力的標的，實現「化被動為主動」的投資策略，具備「市值大、機會大、成就大」三大優勢，為投資人開啟更進階的ETF策略投資新局。

彰銀表示，投資人可將00981A配息帳戶設定為彰化銀行帳戶，即可免除10元跨行匯款手續費。

若選擇綁定「e財寶數位帳戶」，更可享受數位帳戶專屬優惠，讓配息完整入帳、效益最大化，是聰明理財的小秘訣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。