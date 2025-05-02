美債殖利率反轉向上 債券ETF低接買點浮現

美國最新公布4月新訂單等領先指標似有好轉，美債殖利率從4月21日走低後又再強勁回升，吸引5月即將除息的新光00970B、凱基00950B、大華00959B等3檔月配投等債ETF，於5月首個交易日，盤中成交量明顯放大，單日成交張數較近5日均量成長超過2倍以上，吸引新一輪存債領息族搶進。

由於美國製造業的新訂單領先指標出現好轉跡象，造成美國長天期公債殖利率開始出現反轉向上，多檔美國投等債ETF享6%的高配息優勢，開始吸引新一輪追求穩定配息資金的青睞，ETF投資買氣熱絡。以5月預估年化配息率達6.9%的00970B ETF來看，2日單日成交張數逾1.9萬多張，較近5日均量至少成長超過2倍以上，另外年化配息率逾6%還有凱基00950B與大華00959B兩檔，2日單日成交張數也明顯較過去5日均量多出2倍以上。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示 ，5月遇到美國最新公布第1季GDP衰退0.3%，為2022年以來首次負成長。同時美國最新一周初請失業人數攀升至24.1萬人，也創近3個月新高，進而影響債市市場避險情緖和降息預期，但若觀察其他總經指標，周四公布的製造業PMI細項中，有關新訂單數量等領先指標，似乎有好轉回升的跡象，使美債殖利率自4月21日持續走低以來，又再次大幅回升。對於債券ETF投資人來說，每逢美債殖利率出現彈升之際，反而是分批逢低承接優質債券ETF的較佳買點。投資人如果想參與00970B本月除息，5月5日為最後申購日，股息將於6月3日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。