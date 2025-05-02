領息族照過來 金融債ETF人氣高

領息族照過來！國泰投信旗下的國泰10Y+金融債ETF (00933B) 除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，股息將在6月13日發放。

美國總統川普關稅戰未來變數仍多，市場避險情緒升溫，債券成資金避風港，其中又以金融債ETF受到法人推崇，摩根士丹利對全球公司債投資人進行年度調查，有65%的投資等級債「債主」認為金融業為首選產業，另外，高達66%的美國投資等債投資人預期，今年金融債的表現將優於非金融債，國泰10Y+金融債ETF最新受益人數突破11萬人，今年以來，基金規模自758億元增加至792億元(2024.12.31~2025.4.30)。

00933B基金經理人鍾郁婕表示，現階段市場不確定性籠罩，政策高機率說變就變，金融債券ETF因有債息機制，具備防禦性質，投資人可以選擇加碼金融債券ETF來平衡投資組合波動，金融業受到各國政府嚴格監管，違約率低、信用評等高，發債公司都是體質佳的金融企業，也因此金融債特別受法人大戶喜愛，台積電持有的公司債排名中，名列前茅的多數皆為金融債，重要性及不可取代性顯而易見；以00933B來看，追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，高盛、摩根大通、美國銀行、花旗集團都是成分債之一，倒債風險低。

國泰投信ETF研究團隊分析，美國聯準會(Fed)正面臨降息及對抗通膨的艱難選擇，雖然美國財政部長貝森特喊話應該降息了，但聯準會多位決策官員已表示，短期內將維持利率不變，只是緩步降息仍是市場共識，根據FedWatch資料顯示，多數投資人預期最快6月降息1碼，甚至預期今年底前降息達1%，也就是4碼的降息空間，債主們可把握近期低點分批加碼買進，逐步養大ETF張數和本金，除了債息，也有機會在未來收割資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。