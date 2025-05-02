永豐 ETF 00958B、00930將除息 5月26日最後買進日

美國公布4月製造業S&P PMI初值50.7，優於預期的49.5和前值的50.2；服務業PMI 51.4低於預期的52.6和前值的53.5。與此同時，綜合PMI 51.2則寫下2023年12月以來的新低，美國景氣放緩出現初步跡象。這些數據表明川普關稅政策讓市場充滿不確定性，更多的機構調高對美國經濟衰退的預期，但還不至於確認美國經濟一定走向衰退，因為同時需要觀察就業數字、新增失業人數等先行指標。美國4/17公布初次申請失業救濟人數為22.4萬人符合預期；持續申請失業救濟人數降至184.4萬人，為今年1月底以來最低水準，顯示就業市場仍然強勁及美國經濟有其韌性，帶動美股4月22至24日連三天大漲。

永豐投信指出，4月公布的2025年第1季美國各銀行財報相當亮眼，美國六大銀行EPS表現皆優於預期，而且S&P 500金融行業中也有九成公司獲利出色。在目前相對較高的利率環境中，銀行存放貸的淨利差收入仍然穩健，加上股市震盪劇烈波動大，股票交易相關收入也十分亮眼。美國財長貝森特計劃鬆綁對於銀行資本適足率的管制，川普政府的施政立場偏向「金融業輕監管」，市場預期可能調整補充槓桿比率(SLR)。這將讓銀行有更多資金購買美國公債，除了擴大銀行業務規模，也能進一步壓低公債殖利率並提高市場流動性，債市可望走向多頭行情，其中銀行債有機會成為最大受益資產。

儘管關稅戰造成股債市波動劇烈，然而銀行產業在川普政府政策中仍是受惠題材，在目前市場殖利率居高之際，可透過ETF一次打包「大到不能倒」的全球大型銀行。永豐ETF 00958B為美元投資等級的銀行債券，兼顧成長性及防禦性的雙重特性，為投資人的資金把關。川普曾多次喊話聯準會盡快降息，以減輕政府債務負擔，美國10年期公債殖利率在4月25日滑落7.96個基點到4.24%，在降息預期加溫之下，債券價格將有機會上揚，成為吸引市場資金目光。

永豐投信發布永豐ESG銀行債15+ ETF (00958B)、永豐ESG低碳高息ETF (00930) 均在5月27日進行除息，5月26日為最後買進日，並在6月20日發放配息。

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