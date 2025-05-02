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0050「一拆四」可以投資？莎莉曝分割3優勢：提升流動、普及參與、增關注度
0050「一拆四」還可以再投資嗎？
這次的分割議案贊成率高達 94.2%。未來預計以4倍進行分割，分割之後0050單張的價格預計落在4萬元台幣左右；不過實際上我們持有的總價值並沒有改變。
而分割主要的優勢在於：
0050分割優勢
1.降低投資門檻，普及投資參與
2.提升流動性，增加交易意願
3.增加市場關注度，可能帶動投資熱度
0050分割劣勢
1.可能吸引更多短期交易者，增加波動性
2.對既有投資人資產總值沒有實質影響
3.讓人有撿到便宜的錯覺
投資股市最重要的還是保持理性，避免過度情緒化的交易，持續累積，等待時間帶給我們的資本利得。
◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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