0050「一拆四」可以投資？莎莉曝分割3優勢：提升流動、普及參與、增關注度

0050「一拆四」還可以再投資嗎？

這次的分割議案贊成率高達 94.2%。未來預計以4倍進行分割，分割之後0050單張的價格預計落在4萬元台幣左右；不過實際上我們持有的總價值並沒有改變。

而分割主要的優勢在於：

0050分割優勢

1.降低投資門檻，普及投資參與 2.提升流動性，增加交易意願 3.增加市場關注度，可能帶動投資熱度

0050分割劣勢

1.可能吸引更多短期交易者，增加波動性 2.對既有投資人資產總值沒有實質影響 3.讓人有撿到便宜的錯覺

投資股市最重要的還是保持理性，避免過度情緒化的交易，持續累積，等待時間帶給我們的資本利得。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。