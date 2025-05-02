00878預估配息0.47元！真星華均價17元：今年成本殖利率10％很有機會

嗨大家好，我是小童。 最近你應該也很常聽到什麼「美債違約」、「百年債券」或是「美國即將垮台」等等的新聞，搞得好像要世界末日一樣…但其實啊，越是恐慌、越是一面倒的時候，往往就是我特別有興趣去尋找反轉的

2025-05-02 10:29