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00878預估配息0.47元！真星華均價17元：今年成本殖利率10％很有機會
00878第二季預估配息每股0.47元
今年已配息2次共0.97元，成本(17元)殖利率已有5.7%，加上後面2次配息，基本上年度殖利率6%的目標沒有問題
那麼殖利率可以上到多少呢？假設幾個情形來觀察：
1.去年配息2.01元，今年已有0.97元，還差1.04元追平，後面2次要各配0.52元。美國關稅政策變化多端，配0.52元似乎過於樂觀
2.後面2次都配0.47元，全年配1.91元，成本殖利率11%
3.成本殖利率10%，全年至少需配1.7元，扣掉已有0.97元，剩下0.73元，後面2次各配0.365元，似乎不難
小結論，今年00878的成本殖利率10%，應該很有機會
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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