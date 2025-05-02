00878配息0.47元、年化逾9％ 仍有人喊苦？資深股民傻眼：正常是6％

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）於4月30日宣布配息金額，本季擬配發0.47元，若以當天收盤價20.31元計算，年化配息率達9.26%，投資人紛紛在臉書、PTT嗨喊「薯條可以加大了」、「好有誠意」，但也有少數股民眼見金額縮水一點點就喊苦。法人表示，高股息ETF自從經歷前兩年台股大漲，紛紛迎合投資人配出年化逾10%的超高殖利率，不少人胃口被養大，如今00878勇敢回歸正常配息第一步，難能可貴。

觀察00878配息之前，有股民預估本季配息將落至0.35元，讓許多投資人人心惶惶，甚至在社群中感嘆自己成本22元，算下來殖利率剩下6%，算下來有點慘...

不過，有較資深的投資人則留言回覆「幾年前的高股息有4-5%都是正常的，6%其實算是很不錯了，不可以把前兩年快10%當成是常態會比較好喔」、「我放了三年多的00878成本已經降到20以下了，股息再投入才是重點」、「傻眼，殖利率6%怎麼會慘？你要不要去看一下存銀行幾%？存保單幾%？」、「胃口都被餵大了，所以才會說6%少，看看最早前幾年配息才是正常的」、「才用一季配息定生死，你這股市小白，還是別存股了退出」。

事實上，台股近十年平均殖利率為4%，而高股息ETF過往的年化配息率也多是5~6%，就連老牌的0056也曾有僅配3~4%的往事，只是近兩年台股大漲，眾多股民較晚加入存股行列，也難怪會將10%年化殖利率當成常態。法人表示，今年以來歷經股災，正是讓殖利率回歸正常的好時機，股民都會理解，這次00878還配出超過9%，含本季的 4 次配息（本季0.47元、0.5元、0.55元、0.55元）推算，年化殖利率甚至高達10.19%，表現相當亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。