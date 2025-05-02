美債恐違約變壁紙？小童三點不太可能：川普狂要鮑爾「趕快降息」他比你更在乎！

嗨大家好，我是小童。

最近你應該也很常聽到什麼「美債違約」、「百年債券」或是「美國即將垮台」等等的新聞，搞得好像要世界末日一樣…但其實啊，越是恐慌、越是一面倒的時候，往往就是我特別有興趣去尋找反轉的機會。

我會告訴你為什麼我認為美債幾乎不可能違約之外，還會跟你分享我在「賣債轉股」之後，為什麼近期又重新開始加碼債券。

美債真的會違約嗎？

如果你有看我上次分享的影片，就會知道根本就99% 不可能違約。這邊指的「違約」，是「實質性違約」延遲付款的「技術性違約」不算在內。

那為什麼不太可能出現實質違約呢？

第一 美元的特殊地位

美元目前還是全球非常重要的儲備貨幣與計價單位。如果美債、美元真的崩了，其他國家的多數產品或儲備貨幣都會連帶受影響。而美債是美國自己發行的，所以只要美國政府和聯準會還在，他們就能印鈔票來償債，根本不會沒錢。

而所謂的違約風險，往往不是因為沒錢，而是政治對立造成的結果。基本上，只要在野黨能讓執政黨的風波越大、不容易化解危機，那不就是增加自己下次勝選的機率嗎？

回頭想一想，川普或其他官員真的會希望讓美債崩潰嗎？不會嘛。過程中他還一直提醒鮑爾「趕快降息」，甚至提出其他應對政策，代表他有在思考、有在找解方。

而從歷史經驗來看，哪次債務上限問題不是最終順利落幕、都有償還？你可以說有技術性違約，但還真的沒有發生過「實質性違約」的情況。畢竟川普也不是笨蛋，有必要花四年任期時間把世界經濟搞垮、影響自己資產成長嗎？

一切只是談判策略：找到對方底線、拉長時間。久而久之，市場就會感到疲乏。

第二 全球影響太巨大

如果美元真的信用破產，等於全球金融市場大多數會因為恐慌而崩盤。這時候各國的央行、銀行、保險公司，甚至國營企業或高現金流企業，因為都持有大量美債，當美債違約，就不只是美國的事，而是全球金融體系的崩潰。

我想，應該沒有人敢讓這件事發生。

第三 美國的黃金儲備

你知道全世界持有最多黃金儲備的國家是誰嗎？沒錯，就是美國。隨著黃金價格水漲船高，美國的儲備價值也上漲。就算真的沒錢要還，至少還有黃金可以抵押。

雖然這些黃金不足以償還36兆美元的債務，但多數國家還債本來就是「分年還清」啊，就跟我們跟銀行借房貸一樣。

美國目前每年稅收大約有4兆美元，如果分10到20年慢慢還，其實還是可以還清的。更重要的是，這只是假設「真的違約」的前提下。實際上，美國還有很多方式可以避免違約，例如印鈔票、調整利率、發新債還舊債等。

說到底，美國若不主動殞落，違約根本不會發生。

百年債券...怎麼辦？

可能有人會問我：欸小童，那你怎麼看「百年債券」這件事？

其實沒什麼好怕的。從歷史來看，奧地利、阿根廷、比利時等國都發行過，甚至迪士尼、可口可樂也有。根本不值得大驚小怪。

但要注意的是，這種「百年債券」或俗稱「睡美人債券」，因為年期長，利率敏感度高，所以價格波動大。我認為如果是在利率高檔時期發行，反而是一種能賺價差的好工具。

不過因為現在還是高利環境，所以對債務人來說，發行這類債券成本偏高。我個人認為，美國應該不會在此時發行這種債券。就算要發，也應該等到降息後，再去鎖住低利息，才是聰明的做法。

為什麼又低接債券？

很多人可能也好奇，為什麼我在「賣債轉股」之後，現在又開始在低檔回補債券？

原因很簡單：這波恐慌盤勢，更多是「急性拋售」，不是商品本質走壞。如果好的、甚至是避險的資產出現折價、且出現轉折訊號，那我當然會開始少量接回。

當然，這個債券部位目前只佔我整體投資組合非常小的比例。4/8 和 4/11 時我公開分享抄底後，目前已減碼至三成，其餘資金還是保留現金，等待觀察。至於觀察什麼？我的貼文裡都有寫，歡迎大家回去看。

別讓情緒帶著你跑

美債不太可能違約、甚至更不可能倒閉。如果你有需求，自然可以持續買進。但更重要的是：你要先清楚自己的投資目標是什麼。

若你想要穩定領息，那短債或公司債是很好的選擇 若你要的是價差，那部分長債可能更適合你 現階段從高檔修正不少的股票市場，也值得你參考

投資市場不是非黑即白。只要做好風險控管與資金管理，就能避開許多問題。市場永遠充滿雜訊，唯有靜下心來、好好解讀，才能不被情緒左右。

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