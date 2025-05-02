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台股回神反彈！00905漲近18% …憑「這5優勢」突圍市值型ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
00905多因子策略發威！4/9以來漲幅17.69%，勝過0050與006208，成長與抗跌兼具。本報資料照片
00905多因子策略發威！4/9以來漲幅17.69%，勝過0050與006208，成長與抗跌兼具。本報資料照片

美國總統川普的關稅大刀，最近終於收斂不再到處砍，也讓台股在多次震盪後暫時回神，從4月9日的17,391點，到4月29日回到20232點，重新站上兩萬點，不過成交量仍偏謹慎，因為市場上的投資人大多還在觀望，就怕川普一個不開心，又重新拿出關稅大刀，到時候又損失慘重，因此在這個不確定的環境下，投資首重穩定，所以選擇波動相對較低的ETF，成為「既想參與反彈又怕追高」投資人的最理想方案。

台股進一個月表現。圖表來源：Gopogle 財經
台股進一個月表現。圖表來源：Gopogle 財經

台股回神投資者觀望 00905兼具成長與抗跌

所以在川普關稅戰之下，ETF 以其成分分散和成本低廉的特性，成為穩健投資的首選。其中FT 臺灣 Smart ETF（00905）以多因子選股機制，在波動中兼顧成長與抗跌，是當前逢低布局的最佳利器。尤其00905在4月18日公布換股結果後，前十大成分股，幾乎涵蓋台灣各大領域的龍頭企業，可以維持成長，也能抗跌，可說是台股最穩當的投資選項。

據CMoney最新統計，台股自4月9日反彈以來，FT 臺灣 Smart ETF（00905）漲幅已達17.69%，優於熱門市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）的14.77%、14.9%。

從00905最新的成分股進行分析，前十大持股分別是台積電、聯發科、鴻海、廣達、中華電、台達電、長榮、智邦、聯詠以及大立光，雖然台積電還是最大成分股，但是比重已經降到三成以下，成分股除了電子產業外，也納入電信、航運、綠能以及電動車等產業股，能在單一產業走弱時，發揮互補的效用。

資料來源：富蘭克林美華投信
資料來源：富蘭克林美華投信

00905持股鎖定各大產業龍頭 逢低布局最佳選擇

00905不但具有成長動能以及抗跌性，現在更是投資持有的最好時機，仔細分析，具有五大優勢，第一是目前淨值已經回落至成本相對低的位置，進場成本低，小資族也能輕鬆入手；第二是Smart Beta多因子選股策略，結合價值、品質與動能三大因子，加上前1%大市值無條件納入機制，股市熱時可成長，盤整時又相對抗跌；第三是持股產業分散，降低風險；第四則是成本優勢以及配息機制，內扣費用優於同類型的Smart Beta ETF，每季配息可利於現金流管理以及定期定額投資；第五就是用定期定額方式進場，近一步拉低成本，累積複利效果，尤其是市場波動加劇的時候，更能抓住「低檔買進」機會。

以目前關稅戰下，台股震盪格局來看，00905正逢多因子策略調整後的低估區間，前十大成分股皆為龍頭級企業，且涵蓋多元產業，既有成長動能也具抗跌特色，對於想參與台股反彈卻又擔心追高的投資人，00905提供了逢低布局的時機與穩健配置，是當前極具吸引力的核心標的，加上定期定額策略，絕對是穩健投資的最佳首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 內扣費用 台積電 季配息 川普 市值型 成分股

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