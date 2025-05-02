00878本季降0.03預估配0.47元！達人：以過去四季推算殖利率還有10.1％

＊原文發文時間為4月30日

近期一波波的配息文，領股的投資人應該看得很樂吧？今天輪到國泰永續高股息00878上場了！

今天國泰投信公佈00878在5/19的配息金額，官網資訊顯示為0.47元，對於許多高股息ETF紛紛調降配息，00878有調降的動作應該不會讓大家太意外。

拜川投顧所賜，許多高股息ETF這次摔得很慘，若是稍微調降一些配息，其實殖利率看起來還算是不錯...而且趁著低價多撿一點的話，日後的「自我殖利率」看起來會讓人覺得更舒服！

至於這樣有沒有讓大家滿意？且看明天有沒有賣壓，又或者看網路上有沒有什麼樣的反應啦！各位買單嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。