聽新聞
0:00 / 0:00
00878本季降0.03預估配0.47元！達人：以過去四季推算殖利率還有10.1％
＊原文發文時間為4月30日
近期一波波的配息文，領股的投資人應該看得很樂吧？今天輪到國泰永續高股息00878上場了！
今天國泰投信公佈00878在5/19的配息金額，官網資訊顯示為0.47元，對於許多高股息ETF紛紛調降配息，00878有調降的動作應該不會讓大家太意外。
00878過去四季的配發0.55元+0.55元+0.5元+0.47元=2.07元，以今天的收盤價20.31元計算，殖利率還有10.1％。
拜川投顧所賜，許多高股息ETF這次摔得很慘，若是稍微調降一些配息，其實殖利率看起來還算是不錯...而且趁著低價多撿一點的話，日後的「自我殖利率」看起來會讓人覺得更舒服！
至於這樣有沒有讓大家滿意？且看明天有沒有賣壓，又或者看網路上有沒有什麼樣的反應啦！各位買單嗎？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言