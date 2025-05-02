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左手給右手？00918配息結構直接攤開給你看⋯股利僅19%

聯合新聞網／ 綜合報導
00918第一季配息來源比重曝光！股利佔19%、資本利得53%、平準金僅27%。中央社
00918第一季配息來源比重曝光！股利佔19%、資本利得53%、平準金僅27%。中央社

不少投資人擔心高股息ETF「左手配右手」，實際配息來源究竟藏有多少玄機？一名網友threads分享大華優利高填息30（00918）公告的第一季配息組成，引起社群熱議。

原PO觀察：00918股利來源比重曝光

他指出，00918本季配息來源中，來自「持股配發的股利」佔比19%，「持股賣出價差的資本利得」佔比53%，來自「投資人本金」的「收益平準金」則只佔27%。他提醒，配息前務必上網查詢組成來源，才不會一不小心成為左手配右手的對象。

網友觀點不缺錢、怕繳稅，選ETF更要做功課「難得看到有人討論00918，我都覺得自己是異類了」、「新加坡大華銀行出的ETF，感覺選股不會亂來」、 「一堆沒多少錢的人，愛教資產幾千萬的人怎麼投資，真有趣」、「00919股利佔36%，比00918多一倍，稅也多一倍，能不在意？」

有網友強調不同產品適合不同需求，並不需要互相攻擊「高股息ETF跟市值型，其實就是現金流和資產成長的取捨」、「配息等於賣出一部分持股，對於不缺錢的人，不一定划算」、「你買什麼都好，只要知道自己在幹嘛」。

原PO補充：平準金不是壞事，還能當配息緩衝

作者也說明：「平準金分為收益平準金與資本平準金，前者來自投資人本金，後者則是賣股利得，類似公司發放盈餘的保留機制。大盤下跌時，就靠這些平準金維持配息水準。」

他強調：「我的股息容忍下限是7%，低於就會退場或換股操作。」

高股息ETF近期討論升溫，不只是配息數字，更牽動投資人對產品體質與稅負效率的期待。懂得看來源比率、評估自身稅況與資金需求，才是長期投資路上不可少的基本功。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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