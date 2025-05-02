掰了006208改扣0050…除管理費和分割優勢外！蜜思L：最後54C原因讓我跳槽

0050從年初開始釋放利多，1月底保經費調降，6月份將進行一拆4，市場充滿話題性的情況下，整體規模在4月底來到5000億。

綜合所有利多消息...也讓我思考了一下是否續扣006208。

開始認真做功課，之前沒有注意到，這兩者的54C認列比例不同，也是因為最後這個原因，讓我決定改扣0050！

而原本持有的006208，還是持有不賣；006208持有且停扣，開始轉買0050累積股數。

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