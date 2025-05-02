ETF搶市 拚降管理費

ETF搶市大戰持續延燒，繼元大台灣50（0050）在農曆年前（1月24日起）調降內扣管理費用（經理費、保管費），成為規模站上5,000億元的關鍵性因素之一；如今規模第四大的台股市值型ETF-國泰台灣領袖50（00922）也宣布將自5月13日起調降經理費及保管費。

隨著ETF生態圈持續壯大，未來是否有更多ETF優化費用率，以利長期投資，成為市場關注焦點。

對比國泰台灣領袖50的新舊經理費，以舊制來看，50億以上收取0.2%；新制則是200億以下0.2%，200億以上的部分收0.15%，500億以上的部分收0.13%，2,000億以上收取0.1%。以最新規模達241.78億來看，大約是收取0.19%，未來隨著規模成長，經理費也會持續降低。至於保管費則是由舊制的0.035%降至0.03%，也是目前台股ETF的最低。

據了解，國泰台灣領袖50主要在0.2%的現行基礎上，以累進式費率調降管理費，主要是為了降低投資成本，讓ETF投資能更加普及，進一步吸引國際資金進駐，未來ETF規模的擴大也能夠提升管理上營運效率，同時降低交易上的摩擦成本，對投資人也更加有利。

從實際數據來看，市場對於降費用率相當買單，元大台灣50自1月23日宣布採用新費用率後，淨申購1,336億元、投資人數也大增30.73萬人，勇奪ETF吸金王以及人氣成長王。

4月29日元大台灣50規模突破5,000億元之後，經理費率將再降一門檻，以最新規模5,037.56億來看，計算約0.109%，為目前市場上經理費率最低的台股ETF。

以六檔規模在百億元的泛市值型ETF的經理費及保管費觀察，元大台灣50累進式費率約收0.139%、富邦台50和富邦公司治理都是固定式的收0.185%、國泰台灣領袖50累進式約收0.22%、元大臺灣ESG永續階梯式收0.335%、群益台ESG低碳50固定式0.355%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。