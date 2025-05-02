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00878本季配0.47元⋯縮水讓投資人哭了！他哀嚎：上次除息還沒填

聯合新聞網／ 綜合報導
00878公告配息。台股示意圖。 聯合報系資料照
00878公告配息。台股示意圖。 聯合報系資料照

ETF配息潮即將來臨，國泰永續高股息（00878）本季擬配發0.47元，金額連二降，也低於去年同期；近期的配息金額依序為今年第1季0.5元，去年第4季0.55元、第3季0.55元、第2季0.51元、第1季0.4元。投資人崩潰直呼「縮水了」，還有人抱怨「上次除息還沒填息啊！救命」。

全台ETF受益人數最多的國泰永續高股息（00878）30日公告第2季第一階段預估配息，每受益權單位配發0.47 元。因除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，股息將在6月13日發放，00878在川普上任後，歷經市場震盪環境仍能持續成長，2025年以來規模及人數齊增，受益人自155萬人增加至172萬人，基金規模自2024年底的3763.20億元增加至今年4月29日4154.74億元，投資人逢低加碼，讓00878成為這波股災下，少數還能逆勢增長的ETF。

然而網友對於本次配息並不滿意，一名網友在PTT轉貼配息公告，他抱怨「上次除息還沒填息啊！救命」，不少人也都留言「買入878，被當878」、「縮水不意外」、「月配月低嗎？」、「逐漸縮水」、「 配這麽多，老本這麽多喔？」、「配得比遠東銀還少」、「今年的高股息ETF要填息不容易」。

還有人說「還配得出0.47，我看878很勇喔」、「跌這樣還能配0.47喔」、「讚，明天漲停」、「趕快來買真的划算」、「配這麼多，我都心動想買」、「一字頭再補五張」、「成本15怎麼輸」、「越來越少，還能安穩領息嗎」、「這配得挺帶勁的啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 填息 川普 投資人 高股息

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