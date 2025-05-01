00878「逆風前進」本季擬配0.47元！存股哥領6萬3：所有股息會繼續全部投入

00878本季配息0.47！4/30股價20.31，單季殖利率2.3%，年化殖利率預估9.2%，目前收益平準金0.35、資本平準金4.97，可分配股息還是相當充足，而且經過這次對等關稅股災還能配到年化預估9.2%，真的是非常穩健。

00878的實力你無需質疑，它不是強在很會漲，它是強在無論大小股災甚至空頭，它的配息能力都不會受到影響，從2022年的空頭到現在的股災，00878一而再再而三證明它的實力。

台股即將進入除權息旺季，可分配股息又會得到一波補充，而且別忘了，00878成分股組成有一定比例的金融股，金融股今年配息大多都滿好的，如果這次可以配到年化殖利率9.2%，那下一季應該也不會低於這個數字才對。

沒意外我應該會繼續把00878所有股息再投入，持續衝高持股張數，用更多的張數參與下次配息，更高的現金流來自更多的張數，張數夠多，現金流才會大，這是一個正向的循環。

00878穩定的配息對操作股票質押更是一大助力，它的現金流給你更多彈性的空間，你要積極點繼續質押借貸、保守點做槓桿減速，或是乾脆現金為王抱現金，都可以依據你自己的策略做出不同選擇。

所以說00878不只是一支單純配息穩定的高股息，其實還可以搭配股票質押放大它的優點，無論進攻還是防守，00878可謂是攻守兼具，只要你願意長期持有、股息持續再投入，00878就能成為你現金流的穩定來源。

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