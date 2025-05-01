日股攀升近一個月高點 這ETF掌握持續上攻底氣

日本股市1日日經225指數早盤來到36,341點，已攀升到4月以來高點，多頭已重新展開攻勢。美國財政部長貝森特4月28日表示，與日本在主要貿易夥伴國談判非常順利，美國總統川普於美國時間4月29日採取減輕汽車關稅帶來的影響。包括：放寬對國產汽車所使用的外國零部件徵收的部分關稅，以及確保對在海外製造的汽車徵收關稅不會疊加到其他關稅之上，激勵市場對貿易緊張降溫的預期升溫。

野村投信表示，自川普宣布對等關稅以來，全球仍籠罩在貿易不確定性的陰影下使股市大幅回檔，反觀日本股市相對穩健，帶動日股ETF表現明顯優於其他市場的ETF，日本憑藉其較佳的經濟基本面、東京證券交易所持續推動改革有效推升日本企業獲利能力，春鬥加薪幅度亦來到30年來最高水平、日本經濟成長動能前景看好，加上日本與美國長期關係密切是關稅風險較低的國家，成為全球資金心頭好，投資人不可錯過布局日股的好時機，單筆或定期定額布局瞄準專注於日股企業革新紅利及優勢價值股的日本價值動能高息ETF，掌握日股持續上攻底氣，創造超額報酬機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，川普上任以來，延續保護主義與高關稅政策，進而衝擊美股表現，恐加速資金轉向基期較低、具基本面支撐的市場，在此前提下，日本將有望成為外資布局亞洲首選。

根據日本最新公布的2024年第4季企業經常性利潤年增13.5%，顯示企業獲利動能依舊強勁，支撐股市基本面。從估值面觀察，張繼文分析表示，日經225指數預期本益比（P/E）已降至約15倍，低於過去十年平均的20倍；東證指數預期P/E則落在13倍，亦低於10年平均的16倍，凸顯日股相對其他主要市場更具吸引力，後市表現可期。

張繼文指出，在經濟面與價值面雙雙改善的情況下，投資日股節奏可以更精準，投資人不妨考慮野村日本價值動能高息ETF（00972），其追蹤彭博日本價值動能高息指數，選股結合股價淨值比成長、每股盈餘成長及高股利三大選股因子，非常契合東京證券交易所積極改革的核心理念。日本在企業獲利及改革上的優勢，在日本企業改革轉型成功的同時，更不要錯過市場價值重估時的重要投資機會。

張繼文提到，自4月2日川普宣布對等關稅以來，截至4月28日，日本東證指數小幅上漲0.01%，野村日本價值動能高息ETF 追蹤的彭博日本價值動能高息指數則上漲0.21%，相較之下，美國標普500指數則下跌2.51%。顯示在政策風險升高之際，日本資產具備更強的韌性與防禦性。當市場重新審視資產配置，尋求美元、美債與美股之外的替代方案時，野村日本價值動能高息ETF 值得納入核心資產配置的一環，完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。