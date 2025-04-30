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美債6月到期6.5兆準備引爆？股添樂：投資人真可憐…不過想領領息避避險

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

最近美債有很多利空謠言，又是6月到期6.5兆準備引爆、又是什麼海湖莊園準備把美債改成百年零息、再不然就是去美元化導致美債準備雪崩。

債券投資人很可憐，不過想領領息避避險，想不到天天都要被恐嚇，息都還沒領到，恐怕都要被嚇出場。

這陣子我也發了幾部影音提過相關話題．結論是多半加油添醋、甚至存在虛構成分。畢竟美債是支撐美元霸權的重要基礎，也是支撐全球資本市場的核心，這個東西要出問題的機率不能說沒有，但就算有，也是微乎其微。

真正有可能發生的情境是，一旦全球景氣在川普關稅衝擊下發生「深度」衰退，那部分債券型商品真的有機會下跌，例如投資級公司債與非投資級公司債，這點從過去歷史走勢就可以觀察的出來。

所以在這個假設前提下，如果你真的想要找一個能夠對沖深度衰退風險的商品，那真的只能買美國公債。

不過美國公債目前10年期殖利率4.2%、2年期殖利率3.75%。一個現實的問題是，經過這輪下跌，很多股票殖利率已經躍過5%，如果要殖利率，現在股票能給的更多，真的要對沖下跌的風險，那好像抽一點資金出來等股票下跌再補進，搞不好還有更多價差空間可以期待。而且深度衰退真的會發生嗎？也沒人能肯定。

所以我認為，真的要買債券型商品，投資級公司債還是首選，畢竟這類商品現階段殖利率都還有接近6%甚至更高水準。要安全點就選AAA級，要殖利率更高點就選BBB。如果是遇到溫和衰退伴隨降息，這類商品其實就有機會交出相對抗跌，甚至小幅上漲的表現；當然如果是深度衰退，那也只能認了，靜待FED化身白馬王子救市。

現在BBB的投資級公司債，殖利率差不多近6.5%，台股有6檔ETF，存續期間落在11~13年之間，且都是月配息。現階段真的要挑債券型商品，我認為這類公司債算是可以持續關注的。統整資訊如下：

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 00948B中信優息投資級債 00959B大華投等美債15Y+ 00970B新光BBB投等債20＋ 債券ETF

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