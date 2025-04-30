全台首檔主動式ETF「野村臺灣智慧 優選主動式ETF」 5月5日起掛牌上市

為因應國際市場發展趨勢及打造具有臺灣特色的亞洲資產管理中心，金管會已於去(2024)年底正式開放投信發行主動式ETF。在證交所持續配合政策推動下，台灣市場首檔主動式ETF即將上市，並由野村投信成功拔得頭籌。由野村投信募集發行野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)受益憑證，將於今(2025)年5月5日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，台灣ETF市場自2003年首檔被動式ETF掛牌以來，經過20多年的發展，已躍升為全球成長最快速的 ETF 市場之一，總資產規模位居亞洲前三大，成為國際間高度關注的焦點。野村臺灣智慧優選主動式ETF於5月5日掛牌上市後，將成為台灣第一檔主動式ETF，象徵著台灣資本市場在商品多元化與創新發展上的新突破，將為ETF市場注入新的成長動能，推動台灣ETF生態系進入全新階段。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF至少將70%的資產投資於具長期成長性與穩定配息能力的台灣上市上櫃股票，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」作為績效指標。該檔ETF投資策略包含選股策略與投資組合管理策略兩部分，在選股策略方面，野村投信結合其台股投研團隊的基本面研究，以及自行研發的量化分析工具，進行系統化投資標的篩選；投資組合管理策略方面，則衡酌總體經濟情勢、產業景氣循環、市場動向(如流動性與季節性等)、基金策略定位與風險預算等因素，進行投資組合調整與再平衡。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達182檔(含被動式ETF 181檔及主動式ETF 1檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。