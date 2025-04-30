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近十年第2季致勝時間點曝光 台股主動式ETF卡位

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

時序將邁入五月，過往台股雖然有五窮六絕之說，不過近十年來此現象已少見，再者，隨著市場持續消化關稅衝擊，五月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，不失為投資人主動投資、把握機會布局台股的契機，投資人也可透過台股主動式ETF來掌握，並靈活應對市況變化與提前掌握產業輪動表現機會。

群益投信台股研究團隊表示，統計近十年台股指數表現，五月份是第2季中，進場投資台股並持有半年後，平均報酬最佳的月份，近6.2%，再加上過往經驗來看，若四月盤勢出現震盪，五月也多有反彈表現。今年四月受到美國對等關稅衝擊，台股波動劇烈，不過隨著市場已陸續反應關稅利空，且台股基本面穩健、題材面多元，現階段正是藉由台股主動式ETF進場布局台股的好時機。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，歷經四月的震撼教育，籌碼面已經過大幅的清洗，現階段正是可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司。不僅如此，股東會旺季也即將於5月起跑，上市櫃企業在公布股利政策之餘，也有望釋出下半年營運展望，正是適合主動投資，卡位布局基本面與成長性俱佳之優質潛力標的佳機。

在產業觀點方面，關稅雜音依舊不改AI長期發展趨勢，競爭力高、供應鏈得以靈活調整的廠商仍具備投資價值，而非電產業中，基於電商購物日益頻繁下，第三方支付成為實體商品/服務與銷售通路端之間的重要橋樑，且使用人口持續增加，投資前景可期；此外，生技產業中的新藥與CDMO龍頭廠商也值得留意。

陳沅易表示，主動式ETF最大的特色在於其無追蹤指數，相較於被動式ETF持股需依循追蹤指數，持股調整時間也需視追蹤指數而定，無法機動調整，主動式ETF的經理人可視整體市場風險、產業趨勢與展望、股價評價、企業營運表現等等不定期動態調整投資組合，因此面對市況變化，得以更靈活因應。例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

資料來源：Cmoney、2025/04/30
資料來源：Cmoney、2025/04/30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股指數

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