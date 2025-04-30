172萬人注意 國民ETF再創驚奇

全台ETF受益人數最多的國泰永續高股息（00878）30日公告第2季第一階段預估配息，每受益權單位配發0.47 元。因除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，股息將在6月13日發放，00878在川普上任後，歷經市場震盪環境仍能持續成長，2025年以來規模及人數齊增，受益人自155萬人增加至172萬人，基金規模自2024年底的3763.20億元增加至今年4月29日4154.74億元，投資人逢低加碼，讓00878成為這波股災下，少數還能逆勢增長的ETF。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878結合ESG及配息機制，精選標的強而有力，且重視產業分散，其中半導體、電腦及周邊設備、金融保險族群各占約2成，成分股包括聯詠（3034）、聯發科（2454）、華碩（2357）、聯電（2303）、中信金（2891）等等，科技類股扮演投資組合中的進攻角色，金融保險類股則是絕佳的下檔支撐力，還有內需重要族群電信股，都為00878帶來產業輪動的最大優勢。

游日傑說，00878指數的成分股權重分配是採調整後殖利率加權，真正聚焦高息股，而基金產業分散的優勢，在這波股災中可見真章，台股中近期以電信和金融股在這波動盪成為相對抗跌的族群，00878成分股中打包了電信龍頭股，電信三雄去年營收及獲利表現突出，今年中華電信（2412）每股將配發5元現金股利，為2017年以來最高；遠傳電信（4904）每股將配發3.56元現金，創近六年新高；台灣大哥大（3045）董事會決議擬配發4.5元現金股利，都為投資人帶來驚喜，預期也將為00878帶來豐沛入帳。

00878不僅電信股吸睛，金融股也相當給力，成分股中的金融股有3.51%的中信金、3.02%的元大金（2885）、國泰金（2882）2.69%，中信金已宣布今年現金股利配2.3元，創十年新高；元大金1.85元，創史上新高；國泰金今年更是發出3.5元現金股利，再為00878穿金戴銀。

00878成立近五年，歷經市場多空循環，陸續創下多項驚奇佳績，根據集保結算所統計，2025年以來00878受益人數每月持續增長，目前已有逾172萬的受益人力挺，規模則逾4千多億元，去年更調降保管費，由每年的0.035%調降至0.03%，讓百萬受益人都能以更低的投資成本，加入金融理財的行列，也成為廣大退休族或家庭主婦的投資標配。

游日傑進一步指出，受到川普關稅戰衝擊，全球股市局勢不穩定，投資難度倍增，提醒投資人將雞蛋分開放，善用00878就是方法之一。游日傑分析，AI趨勢不變下，未來市場需求會從半導體逐步落地至更多終端裝置應用，如AI PC及手機等，屆時半導體與電腦周邊產業得以接棒演出，00878亦可望間接受惠，未來表現可以期待。

針對第2季迎來多檔高股息ETF換股高峰，國泰投信提醒投資人，應提前檢視投資清單中的ETF成分股的持股重複性是否過高，因集中度高的持股於換股旺季時，可能會有「成本互相疊加」的隱性成本，而目前市場處於低檔，高股息ETF若喊出過高的配息率，猶如在進行變相停損，選擇高股息ETF時，應留意「產業分散性」、「成分股是否重疊」，以及不合理的息率等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。