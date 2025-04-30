00878配息縮水是壞事嗎？不是少而是剛剛好…回歸「日常版」股息

備受投資人關注的高人氣ETF國泰永續高股息（00878），今將揭曉最新一季配息金額，吸引超過170萬受益人關注。不少市場人士猜測，本次可能落在每單位0.35至0.4元之間，雖較前期略為縮水，但市場觀察認為，這是配息機制逐步回歸本質的表現，對長期投資人反而是好事。

近年台股屢創新高，帶動一波高股息ETF的發行熱潮，為了吸引資金，不少產品開出令人驚豔的年化配息率，甚至一度突破雙位數。這類高配息現象多半來自短期的資本利得加持，而非單純依靠企業配發的現金股利。這種「加碼發紅包」式的配息並非可持續的現象，更像是多頭時期的額外獎賞。

但隨著市場自去年第四季以來進入盤整，甚至在四月大幅修正，高股息ETF的配息來源也面臨挑戰。根據統計，目前00878的收益平準金僅約0.35元，資本利得亦不如以往充沛，這意味著本季配息勢必受到壓力。不過整體來看，年化6%至7%的殖利率，才是高股息ETF的合理區間，過往的超配屬於景氣紅利，並非常態。

與其拚高配息，不如穩穩配才走得遠。許多投資人是仰賴ETF現金流規劃退休生活，若每季配息忽高忽低，恐對財務產生干擾。尤其00878作為成分股以金融、電信等防禦型產業為主的產品，本就設定為長期穩健的息收來源，不應一味追求數字的亮眼，而是回歸產品初衷：提供穩定、可預期的現金回報。

台灣企業的現金股利向來慷慨，近十年平均殖利率約4%。若高股息ETF能在市場震盪中仍維持6%以上的水準，已屬難能可貴。此時若00878率先調整配息、展現理性調整的態度，有助於整體市場氛圍正常化，也讓投資人更能理解高股息投資的本質，不是「每季發大獎」，而是「穩穩領薪水」。

從滿漢全席回到三菜一湯，未必是壞事。只要現金流穩定、成分股具續航力，高股息ETF仍是資產配置中不可或缺的一環。與其盯著本次配多少元，更值得關注的是，整體投資報酬是否穩定、資產是否能長期抗震，這才是長期投資的核心價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。