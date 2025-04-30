現貸款500萬All in高股息ETF套利穩賺？達人：配息不保證還款卻是鐵打的

股市漲回2萬點以後，有大大想說大力加碼高股息ETF，試想一下，500萬直接All in進去，每年的10%殖利率換算下，一年可以領50萬元，一個月就是幫自己加薪了4.16萬元，這不就能躺著領錢了嗎？現金流正數！感覺每天都能在咖啡廳悠閒滑手機了

這只是理想，但我們活在現實中，貸款難道不用還錢嗎？

500萬的信貸算3%利息好了，一年光是利息加本金至少也要還3萬多元，然而最重要的是，高股息ETF的配息不是保證的，貸款要還款卻是鐵打的，

月初的大跌希望能給大大們更多啟示，股市不會永遠向上，不能期望運氣持續好20年以上，等到你把貸款都還清了才下跌，用借來的錢堆現金流，很難經得起大風大浪，高股息ETF是很棒的現金流工具，但最好要拿自己的餘裕資金去慢慢佈局，慢慢滾雪球，不是一頭熱拿銀行的錢去賭未來20年的每一分配息都能穩穩到手。

真正的自由，是什麼都不用擔心，也能好好睡個覺，安心過生活，別讓看起來很香的現金流，變成壓得自己喘不過氣的負擔，一個不注意，躺平夢想可能就變成還債地獄...

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